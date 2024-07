Onverminderd druk door werkzaamheden aan zuidelijke ringweg

Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Het verkeersbeeld in en rond de stad Groningen is in vergelijking tot de weken er voor hetzelfde gebleven. Dat meldt Operatie Ring Zuid.

Vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is het extra druk op de weg. Vooral rond de Stationsweg is er veel verkering. Operatie Ring Zuid blijft oproepen om met het openbaar vervoer te reizen of de fiets te pakken. Over ruim anderhalve maand moet het meeste werk aan de ring klaar zijn.

De komende tijd zijn er weer diverse werkzaamheden. Zo wordt vanaf 28 juli gewerkt aan de rotondes bij de Laan Corpus den Hoorn. Ook worden op die dag de werkzaamheden bij de Vondellaan weer opgepakt. Die hebben een tijd stil gelegen vanwege de vele regen die is gevallen.

De werkzaamheden zorgen voor verkeersoverlast omdat er afsluitingen zijn.

Tussen 3 en 11 augustus rijden er tussen Groningen en Groningen Europapark geen treinen vanwege de sloop van een viaduct over het spoor.