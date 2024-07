Omzet en winst Gasunie dalen flink, voornamelijk door lagere transporttarieven

Foto Andor Heij. Gasuniegebouw

De Gasunie zag in de eerste helft van 2024 de nettowinst dalen met 171 miljoen euro. Ook daalde de omzet flink: met 407 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Dat laat de Gasunie vrijdagochtend weten in het halfjaarbericht van de gastransporteur. Volgens de Gasunie is de lage winst vooral te wijten aan lagere transporttarieven. De oorzaak zijn, aldus het bedrijf de hogere dan verwachte inkomsten in 2022 door de Russische inval in Oekraïne. De extra inkomsten worden nu teruggegeven aan de klanten via lagere tarieven.

Gasunie verkocht ook minder capaciteit, maar de daling in nettowinst werd enigszins gecompenseerd door lagere energiekosten voor gastransport. Gasunie Transport Services vervoerde in de eerste helft van 2024 14 procent minder aardgas in Nederland en acht procent minder in Duitsland vergeleken met vorig jaar. De verkoop van de helft van de EemsEnergyTerminal aan Vopak beïnvloedde ook de halfjaarresultaten.