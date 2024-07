Oefenwedstrijd tegen Heracles in Euroborg vindt een dag eerder plaats

Foto: Wouter Holsappel

De laatste oefenwedstrijd die de FC speelt in de voorbereiding op het nieuwe Eredivisieseizoen tegen Heracles wordt niet op zaterdag 3 augustus maar op vrijdag 2 augustus gespeeld. Dat heeft de FC dinsdag bekendgemaakt.

“Het laatste oefenduel van de voorbereiding stond oorspronkelijk een dag later gepland, maar door de bekendmaking van het competitieschema en het feit dat FC Groningen op vrijdag 9 augustus de Eredivisie aftrapt tegen NAC Breda, is de wedstrijd een dag naar voren gehaald”, laat de FC weten. “In eerste instantie is alleen de onderste ring van Euroborg geopend voor kaartverkoop. De Tonny van Leeuwen Tribune is vanwege de afrondende verbouwingen aan de noordzijde van het stadion nog niet toegankelijk.”

Kaartjes voor de wedstrijd kunnen vanaf woensdag 10.00 uur aangeschaft worden via de ticketshop van de FC. De aftrap van de wedstrijd vindt vrijdag 2 augustus om 18.00 uur plaats.