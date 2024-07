Noordtribune krijgt weer kleur met nieuwe stoelen: ‘Het seizoen mag beginnen!’

De afgelopen maanden zag het er nog leeg uit, maar sinds deze week begint de Noordtribune van stadion Euroborg weer kleur te krijgen. De eerste nieuwe stoelen zijn geplaatst en langzamerhand wordt het gehele vak opgevuld.

De nieuwe stoelen zijn onderdeel van safe standing, waarbij supporters tijdens nationale competitie- en bekerwedstrijden veilig op hun vak kunnen staan. Een metalen railing zorgt ervoor dat supporters niet naar voren vallen. De safe standing is onderdeel van het pakket aan veiligheidsmaatregelen. Zo is er vanaf de start van het seizoen een sectorscheiding tussen de bovenste en onderste ring van de Noordtribune.

John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen, is erg blij met de komst van de nieuwe stoelen op de Noordtribune, de fanatieke zijde van het stadion. “Ik vind het hartstikke mooi”, zegt De Jonge. “Ze zijn gisteren begonnen en ik denk dat ze nog wel twee weken bezig zijn. De stoeltjes zijn een soort plank die je kunt uitklappen. Dat is verplicht bij interlands en Europees voetbal. Maar in principe staan ze vastgeschroefd.”

Discussie over de kleur

Over de kleur van de nieuwe stoelen was veel te doen. FC Groningen en de Supportersvereniging wilden graag een donkerdere kleur groen dan de huidige kleur van de stoelen. Eerst was er geen akkoord met Euroborg NV, de eigenaar van het stadion. Verschillende politieke partijen stelden vragen in de gemeenteraad om dit alsnog te realiseren. Jalt de Haan, fractievoorzitter van het CDA, zei toen: “De Supportersvereniging, de Noordtribune en de club willen graag stoeltjes in de kleuren van de FC. Dit stadion heeft maar één gebruiker, dus het lijkt ons heel gek als je zo’n verzoek niet inwilligt als gemeente.” De gemeente is namelijk de enige aandeelhouder van Euroborg NV.

“De kleur, daar ging het ons om”, zegt De Jonge. “Je ziet nu mooi de vergelijking tussen beide kleuren stoelen. Eigenlijk zou ik willen dat het hele stadion deze kleur krijgt.”

De nieuwe stoelen is niet het enige dat veranderd is op de Noordtribune. De trap die eerst in het midden van het vak zat, is verdwenen. “Je hebt nu recht achter het doel niet een kale plek van de trap. Ik heb wel het idee dat iedereen een beetje naar binnen gaat trekken.”

Verbouwing supportershome

Het supportershome van de Supportersvereniging wordt ook verbouwd. Omdat er een sectorscheiding plaatsvindt, is het nodig dat er boven horeca en toiletten zijn. Het supportershome krijgt hierdoor ook meer ruimte. “Volgens mij is het 150 vierkante meter extra”, vertelt De Jonge. “Dat was ook wel nodig, omdat het hier zo druk was. We zullen bij de eerste competitiewedstrijden nog niet klaar zijn zoals wij dat willen, maar het is wel de bedoeling dat we gewoon open zijn. Als de bar en de muziek het maar doen!”