Noorderzon is op zoek naar oude lampenkappen: “Hoe groter hoe beter”

Festival Noorderzon is op zoek naar oude lampenkappen. De kappen gaan gebruikt worden voor een speciaal lampenproject dat gerealiseerd gaat worden bij de Speelweide.

“Het Noorderplantsoen is het allermooiste decor dat we ons maar kunnen wensen voor ons festival”, laat Lynn Zwartsenburg van het festival weten. “Bij elke editie lichten we het plantsoen op zijn mooist uit waarbij we gebruik maken van kilometers led-priklicht. Dit jaar willen we het nog mooier maken met behulp van een speciaal lampenproject. Daarvoor zijn we op zoek naar lampenkappen.”

“Heb je nog ergens een oude lampenkap liggen?”

Noorderzon heeft de afgelopen periode al tientallen kappen verzameld. “Maar het is nog niet genoeg voor het project. Daarom willen we een oproep doen. Heb je nog een oude lampenkap ergens liggen? Dan willen wij deze heel graag hebben. We zijn op zoek naar zoveel mogelijk verschillende tweedehands lampenkappen. Het formaat maakt niet uit, maar hoe groter hoe beter.”

“Breng de kappen langs op ons kantoor”

Wel gelden er een aantal eisen. Zo moet de kap een ring hebben waar de lamp indraait om de kap vast te zetten. Daarnaast moet de kap goed genoeg zijn om te gebruiken als decoratie. “Mensen die uit ons de brand willen helpen kunnen de kappen van dinsdag tot en met donderdag, tussen 12.00 en 15.00 uur, bij ons langsbrengen bij ons kantoor op de Noorderbuitensingel 11. Gaat je dat niet lukken, stuur dan even een mailtje naar dit mailadres. Dan komen we er vast uit.”