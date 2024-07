Noorderpoort en Kentalis positief over combinatie Nederlands met gebarentaal

foto: Roel Breet

Noorderpoort en Kentalis in Groningen kijken positief terug op een eerste samenwerking afgelopen schooljaar om het keuzedeel Nederlands te combineren met lessen gebarentaal.

Afgelopen jaar deden 43 derdejaarsstudenten van Noorderpoort aan het keuzedeel mee. Onder begeleiding van ervaringsdeskundigen van Kentalis leerden studenten om te communiceren met verschillende doelgroepen, waaronder mensen met gehoorverlies en taalontwikkelingsstoornissen. De lessen richten zich op alledaagse gebaren, zoals tijdens werk, eten, en bij het uiten van emoties.

Na zestien weken kregen de studenten een eindgesprek in het NmG (Nederlands met gebaren). Negen studenten van Noorderpoort zijn daarna nog een stap verder gegaan en lopen nu stage bij Kentalis.

Jonathan, student Noorderpoort, kijkt enthousiast terug op de lessen: “Hoe fijn is het als je een doof persoon tegenkomt – op straat, in je klas of omgeving – en dat je dan gewoon ‘hallo’ kan zeggen of ‘hoe gaat het met jou’?”

Noorderpoort gaat met ingang van schooljaar 2024/2025 het keuzedeel Nederlands en gebarentaal breder aanbieden in andere opleidingen. Keuzedelen (15 procent van de opleiding) zijn verplicht voor een mbo-diploma en zijn bedoeld voor het verbreden van kennis en vaardigheden.