Noodstroomvoorziening in brand in kelder gebouw RUG op Zernike Campus

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In de kelder van een gebouw van de RUG aan het Landleven op de Zernike Campus is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 16.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De brand woedt in de kelder waar de noodstroomvoorziening staat”, vertelt Geert Anne Mollema van de brandweer. “Deze voorziening bestaat uit drie patchkasten. In één van die patchkasten woedt brand. Het bestrijden van de brand is lastig. Je hebt het over infrastructuur waar elektriciteit op staat. Daarom proberen wij de brand onder controle te krijgen met CO₂-blussers. Branden waar elektriciteit bij betrokken is kun je niet met water blussen.”

Een CO₂-brandblusser zorgt ervoor dat de zuurstof rond een brandhaard weggenomen wordt waardoor de brandhaard gesmoord wordt. “Ondertussen proberen we de spanning van deze kast te halen.” Volgens Mollema is het gebouw niet ontruimd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.

Later meer.