Nog volop medaillekansen voor Groningse sporters na eerste olympisch weekend

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Verschillende Groningse sporters kwamen zaterdag en zondag in actie op de Olympische Spelen in Parijs. Voor de sporters zijn er nog volop medaillekansen.

Het weekend werd afgesloten met een spannende wedstrijd bij het handbal. Het Nederlandse team, met Lois Abbingh uit Stad, nam het in poule A op tegen de Fransen. Het tweede groepsduel ging met 32-28 verloren. Abbingh maakte in de eerste helft zes doelpunten, in de tweede helft kwam ze niet meer tot scoren. Voor de handbalsters is er nog geen vuiltje aan de lucht. De eerste wedstrijd tegen Angola werd met 34-31 gewonnen. De komende dagen staan er groepswedstrijden op het programma tegen Brazilië, Hongarije en Spanje.

Dubbel-twee

Bij het roeien kwamen dit weekend ook verschillende Groningse sporters in actie. Zaterdag plaatste Aegir-roeier Melvin Twellaar zich vrij eenvoudig voor de halve finale in de dubbel-twee. Samen met Stef Broenink had Twellaar geen kind aan Amerika en Nieuw-Zeeland. In de heat noteerden alleen de Ieren een snellere tijd. De halve finale vindt dinsdag plaats.

Twee-zonder

Ymkje Clevering uit Stad plaatste zich zondag zonder problemen voor de halve finale van de twee-zonder. Samen met Veronique Meester was het koppel het sterkste in de eerste van de drie series. In de eerste kilometer had het duo alleen concurrentie van de Litouwse dames. Daarna wisten ze snel afstand te nemen. In de heat waren ze niet het snelste. Het team uit Australië wist de twee kilometer een seconde sneller af te leggen. De halve finale wordt woensdag gevaren.

Vier-zonder

In de vier-zonder deed Marloes Oldenburg van Gyas goede zaken. De roeister, die haar debuut maakt op de Olympische Spelen, wist samen met haar teamgenoten zich te plaatsen voor de finale. Vanaf het startschot tot de finish lag het kwartet aan kop. Samen met Roemenië, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland wordt er donderdag gestreden om de medailles.