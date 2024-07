Nog onbekend of verbouw Hoofdstation vertraging oploopt door brand

Foto: Coen Vosveld

Het is nog onduidelijk of de bouw van het vernieuwde Hoofdstation vertraging gaat oplopen door de brand die woensdag woedde in het nieuwe buschauffeursverblijf.

Er is ook veel schade aan de technische installaties die het vernieuwde station van elektriciteit gaat voorzien. Daarom wordt voor vertraging gevreesd. Het pand aan de Achterweg was nog in aanbouw. Vermoedelijk is isolatiemateriaal tussen de wanden in brand gevlogen. Daarom was het vuur moeilijk te bestrijden en moest het pand deels gesloopt worden.

“Het is te vroeg om te kunnen zeggen wat de gevolgen zijn en of de werkzaamheden vertraging oplopen”, aldus ProRail woordvoerder Mirjam de Witte. “Vandaag kijken we opnieuw hoe het er mee staat”.

Het nieuwe Hoofdstation moet over twee jaar klaar zijn. Door diverse omstandigheden heeft de verbouw al twee jaar vertraging opgelopen.