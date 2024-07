Nieuwe stichting SBGD wil Groningse jongeren uit arme gezinnen helpen met studeren

Stichting studiebollen Groningen en Drenthe (SBGD) is recent in het leven geroepen om jongeren uit arme gezinnen een flinke steun in de rug te geven om een studie op te pakken. De stichting is op zoek naar studiecoaches en financiële steun.

SBGD is opgericht door Ulfert Molenhuis, voormalig voorzitter van Voedselbank Groningen. Hij ziet dat de armoede in de stad en omgeving dusdanig groot is, dat jongeren eerder de school verlaten. “Het is een groep die daadwerkelijk kan en wil studeren, maar door gebrek aan geldmiddelen in de omgeving kunnen ze dat niet doen. Ik vind altijd dat kinderen schuldloos en kansloos zijn als ze in zo’n situatie opgroeien. Ze moeten net zo’n kans krijgen als iedereen.”

Om de jongeren te steunen, helpt de stichting eerst aan het verbeteren van de studiemiddelen thuis. “We kunnen ze helpen aan een bureau of een kacheltje voor in de winter. Maar we willen ze ook helpen aan bijvoorbeeld een fiets, om naar de studie te gaan.”

Ook tijdens de studie wil de stichting met een groep vrijwilligers en studiecoaches de jongeren helpen. “Die komen dan af en toe langs om een duwtje in de rug te geven.” De stichting maakt een voorzichtige start met een tiental jongeren in Groningen. Als dat succesvol verloopt, zijn er meer studiecoaches nodig. Die kunnen ook in de provincie Groningen en Drenthe ingezet worden.

Daarnaast kan Molenhuis nog wat geld gebruiken. Een aantal fondsen, bedrijven en particulieren hebben dit al gedaan. Ook op opbrengst van zijn boek ‘Mens en Medemens’ is in het fonds gestoken. “We hebben al 25.000 euro. Er zit meer aan te komen van de Rabobank en Stichting Emmaplein Foundation, maar alle beetjes kunnen helpen.”

Aanmelden voor hulp, bijvoorbeeld als studiecoach, kan door een mail te sturen aan sbgd2024@kpnmail.nl