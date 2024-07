Nieuwe stakingsacties in metaal- en technieksector voorlopig van de baan: “Ruimte voor gesprek”

Foto: Patrick Wind 112groningen.nl

Nieuwe acties in de metaal- en technieksector zijn voorlopig van de baan. Na een 48-uurs staking vorige week hebben werkgevers een nieuw en verbeterd cao-voorstel gedaan.

“Het voorstel hebben we niet met gejuich ontvangen”, laat vakbond FNV weten. “Maar we zien met dit voorstel wel ruimte voor een verdere verkenning. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag.” Van een akkoord is dan ook nog geen sprake. “Maar we zien wel vooruitgang.” De afgelopen maanden hebben er diverse stakingen en acties plaatsgevonden in de sector. Vorige week werd het werk nog 48 uur neergelegd en verzamelden zo’n 1.350 actievoerders zich op het Suikerunieterrein. Er kwamen zoveel mensen op de actie af dat het verkeer op de ringweg enige tijd vastliep.

De stakers willen onder meer een loonsverhoging van ruim tien procent en willen dat de zwaar-werk-regeling wordt verlengd. Ook wordt er een stagevergoeding geëist van vijfhonderd euro bij een volledige werkweek. Eerder deze week werd er nog een cao-bod van tafel geveegd waarbij de werkgevers over een periode van twee jaar een loonsverhoging van 12,7 procent geboden werd. Nu ligt er een nieuw bod waarbij er na uitleg en duiding van de werkgevers perspectief wordt gezien. Om die verkenning goed uit te kunnen voeren vinden er de komende tijd geen acties plaats.