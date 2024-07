Nieuwe honorair consul voor Frankrijk in Groningen is vanaf morgen Marie-Lou Gregoire

Foto via consulfrance.org

Vanaf dinsdagavond is Marie-Lou Gregoire de nieuwe honorair consul voor Frankrijk in Groningen.

De (oud)woordvoerster voor verschillende overheden en bedrijven in Stad is sinds april al in functie, nadat ze op het Franse consulaat in Amsterdam haar diploma ontving. Dinsdag wordt Gregoire officieel beëdigd, in het bijzijn van burgemeester Koen Schuiling en consul-generaal Catherine Feuillet.

Gregoire volgt Anne-Christine Dreue op, die de functie sinds eind 2014 bekleedde. Als honorair consul van Frankrijk in Groningen moet Gregoire de handelsbelangen van Frankrijk in Noord-Nederland vertegenwoordigen, maar ook Franse burgers helpen als er iets met hen aan de hand is waarvoor het consulaat wordt ingeschakeld. Gregoire is woordvoerder (geweest) voor verschillende overheden en bedrijven in Groningen, waaronder de gemeente en de provincie Groningen. Op dit moment werk Gregoire als communicatieadviseur voor de Gasunie.