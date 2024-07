Nieuwe cao universiteitspersoneel: 4,7 procent meer loon

foto: Bob de Vries

De Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor universiteitspersoneel. Dat meldt de Ukrant.

Er komt een loonsverhoging van 4,7 procent in twee stappen en er komen afspraken over sociale veiligheid en werkdruk. De loonsverhoging is meer dan de 4,3 procent waar de bonden in eerste instantie om vroegen. De verhoging wordt in twee stappen doorgevoerd: 3,7 procent per 1 september en met ingang van het nieuwe jaar nog een procent erbij. Ook krijgt iedereen op 1 september een eenmalige uitkering van 300 euro bruto (op fulltimebasis).

Door de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet bevinden universiteiten zich in financieel onzekere tijden, aldus de UNL. Toch spreekt de organisatie van een verantwoorde loonstijging.

Naast de loonsverhoging zijn er afspraken gemaakt over sociale veiligheid en werkdruk. Zo is afgesproken dat elke universiteit minimaal één centraal meldpunt instelt voor ongewenst gedrag.

Om de werkdruk te verminderen, wordt meer aandacht besteed aan het inroosteren van pauzes. Ook zijn er afspraken gemaakt over de taakomvang van docenten. Ook wordt gekeken naar het verminderen van de grote hoeveelheid verlofuren die vaak nog open staat.