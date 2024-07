Negatief zwemadvies voor Hoornseplas vanwege zwemmersjeuk

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor de Hoornseplas geldt een negatief zwemadvies. Volgens de website zwemwater.nl is bij een recente controle zwemmersjeuk aangetroffen.

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door de larven van een platworm. Deze komen voor in de uitwerpselen van eenden en andere watervogels. Vooral bij warm weer kunnen in zoet natuurwater veel van deze larven voorkomen. De larven proberen in de huid van mensen te kruipen. Als dit lukt komen ze al snel te overlijden, echter zorgt dit wel voor jeuk en rode uitslag. Om die reden wordt zwemmen in de Hoornseplas voorlopig ontraden.

Op andere plekken in de gemeente is de kwaliteit van het zwemwater goed. In het water van het Paterswoldsemeer, Ruskenveen bij Hoogkerk, het Stadsstrand, de Kardingeplas, Meerstad en in de recreatieplas bij Engelbert zijn bij de laatste controle geen problemen aangetroffen. Waarschuwingen gelden er ook voor het Zwaneveldsgat bij Kolham waar blauwalg is aangetroffen. In het Reitdiep bij Garnwerd geldt een waarschuwing omdat daar de waterkwaliteit onvoldoende is.

Voor meer informatie kun je terecht op deze website.