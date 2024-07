NCG start behandeling aanvragen van vergoeding voor noodgedwongen achtergelaten spullen

Foto: Nationaal Coördinator Groningen

Over twee weken begint de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met de behandeling van vergoedingsaanvragen van huurders in de gemeente Groningen, die noodgedwongen spullen achterlieten in huizen die gesloopt zijn.

Het gaat om woningen in de zogenaamde ‘batch 1588’, die zich bevinden in de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Midden-Groningen. De bewoners die het betreft moesten noodgedwongen spullen achterlaten in hun huurhuis, wat gesloopt werd vanwege aardbevingsschade. Denk daarbij aan tuininrichting (tegels, meubels, planten), maar ook aan bijvoorbeeld vaatwassers, gasfornuizen en andere zaken.

De groep bewoners moest vanwege de sloop vertrekken naar een andere (tijdelijke) woning. Voor deze batch waren er eerder afspraken gemaakt tussen het Rijk en de gemeenten. Maar daarbij was geen rekening gehouden met de mogelijkheid om de Vergoeding Zelf Aangebrachte Voorzieningenen aan te vragen. Hierdoor konden deze aanvragen aanvankelijk niet in behandeling worden genomen.

De NCG heeft nu de procedures aangepast, zodat deze aanvragen vanaf 17 juni wél behandeld kunnen worden. Zo krijgen de huurders die het betreft alsnog de mogelijkheid om compensatie te ontvangen voor voorzieningen die zij zelf hebben aangebracht en die verloren zijn gegaan. “We hopen alle aanvragen die bij NCG zijn ingediend zo snel mogelijk te behandelen”, besluit de NCG.