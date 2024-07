Natte zaterdag en bijna droge zondag maken wisselvallig weekend, daarna wat warmer maar kans op bui blijft

Foto: Lars Faber

Het komende weekend wordt er één met twee gezichten, met flink wat buien op zaterdag en een zondag die zo goed als droog blijft. Daarna lijkt het weer wat stabieler te worden, maar de kans op een bui blijft.

Zaterdag is er veel bewolking. Vooral in de loop van de dag vallen er enkele flinke buien. Het wordt 18 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Zondag is er wat meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkel buitje na droog. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het een graad of 20.

Maandag zijn eer eerst zonnige perioden, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Met 23 of 24 graden wordt het bovendien warmer en het is rustig weer. In de avond en nacht is er kans op bui. Dinsdag tot en met donderdag is er af en toe zon, valt er nu en dan een bui en schommelt het kwik eerst rond 22 graden. In de loop van de week zou het wat kunnen gaan opwarmen.