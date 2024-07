Naast werken en studeren wordt er nu ook gewoond op de Zernike Campus: ‘Binnen een paar weken is het hier vol’

Foto: Sientje van Schie

De Zernike Campus betekent vanaf deze vrijdag niet meer alleen leren of werken. Na de zomer kunnen er ook vierhonderd tot achthonderd studenten wonen in een nieuw wooncomplex aan de Koegangen.

De eerste bewoners, allemaal internationale studenten, komen begin augustus hun intrek nemen in de containerwoningen. Het complex, genaamd ‘Proxima’, heeft 401 kamers met twee bedden. Daardoor is er, bij hoge nood aan woonruimte tijdens de start van het studiejaar, plek om 802 studenten te huisvesten.

Ook wethouder Rik van Niejenhuis nam vrijdagmiddag een kijkje in het nieuwe wooncomplex. “De ruimtes zien er mooi uit, er zijn verschillende kleuren en de ontmoetingsplek is goed geregeld. En volgens mij is het gewoon echt een hele mooie plek om te zijn. Als ik student was, was ik hier zeker blij mee geweest. Buiten kun je nog zien dat de buitenruimte moet worden aangelegd, de binnentuin”, vertelt Van Niejenhuis. “Maar voor de rest is het gebouw helemaal klaar en dat is gebeurd tussen nu en afgelopen maart. Dus het is echt enorm indrukwekkend hoe snel dat gegaan is.”

De wethouder vervolgt: “We hebben hier gewerkt met prefab-woningen, gemaakt in een fabriek en stuk voor stuk hier naartoe gereden op een vrachtwagen. Vervolgens zijn ze, alle vierhonderd, hier opgestapeld. Ze zijn supergoed geïsoleerd en je ziet, het is niet alleen maar een woon- en slaapkamer. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte en een gemeenschappelijke keuken om studiegenoten en anderen te ontmoeten.”

‘Klaar voor de start van de KEI-week’

Volgens Monique Louwes van SSH Groningen, de exploitant van de woningen, zijn de woningen bedoeld om studenten tijdelijk een plek te bieden. De internationale studenten krijgen met een kamer een jaar de tijd om elders een woonruimte te vinden. Studenten die in de kamers wonen tijdens de piekperiode, waarin de kamers dubbel bezet zijn, krijgen daarvoor een paar maanden.

“Voor de één is dit een tijdelijke plek voor een jaar en voor de ander voor een paar maanden. Zo kunnen ze een volgende stap maken naar een andere woning. De eerste studenten komen hier over drie weken aan en ons pand is klaar om hen te ontvangen. Dit zijn de studenten die graag een weekje eerder komen dan de start van de KEI-week.”

En het gaat hard met de boekingen, stelt Louwes: “Het begint nu al behoorlijk vol te raken. De boekingen lopen nog steeds binnen en ik verwacht dat het binnen nu en een paar weken gewoon helemaal vol zit.”

Hausse aan internationals opvangen

Met de containers proberen SSH en de gemeente een (gedeeltelijke) oplossing te vinden voor het jaarlijks terugkerende probleem met huisvesting, met name voor internationale studenten. Met de dubbelfunctie als piekopvang hoeven de gemeente en SSH niet meer ieder jaar te zoeken naar een tijdelijke plek om de hausse aan internationale studenten te verwerken.

Louwes: “Zij kunnen niet heen en weer pendelen vanuit hun ouders of van een andere plek. Dus het is superbelangrijk dat zij een veilige en goede woonruimte hebben in de stad. Een plek die betaalbaar is en waar ze niet worden opgelicht. De huurprijs is iets minder dan achthonderd euro en dat is altijd even een soort van disclaimer geven daarbij. Want deze studenten betalen een all-in huurprijs.”

Eerste woningen aanloop naar meer?

De woningen in Proxima hebben echt een tijdelijk karakter, zowel voor de studenten als voor de exploitant. De woningen mogen tien jaar blijven staan. “We wilden hier heel snel deze woningen bouwen”, vertelt Van Niejenhuis. “Voor permanente woningbouw heb je weer een langer vergunningstraject nodig. En voor maximaal tien jaar kun je, met een korte procedure, heel snel overgaan tot bouw. Deze woningen kunnen hier sowieso tien jaar staan en we zouden ook nog kunnen overwegen om dat te verlengen.”

Maar Van Niejenhuis wil graag dat er ook permanente woningen voor studenten komen op de campus. “We hebben een masterplan voor de Zernike Campus. Daarin stonden tot nu toe alleen deze woningen opgenomen. Maar wij willen vijftienhonderd tot misschien wel tweeduizend woningen permanent aan de campus toe gaan voegen. Zodat ook de Zernike Campus een stukje van de ongedeelde stad wordt. Dat je hier kunt wonen, werken, voorzieningen hebt en kunt studeren.”