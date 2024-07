Naast schietincident op Eikenlaan ook een schietpartij op de Zonnelaan

Foto: Rieks Oijhausen

Naast een schietpartij op de Eikenlaan in Selwerd vrijdagmorgen is er ook een schietincident geweest op de Zonnelaan in Paddepoel. Dat meldt de politie.

De politie kreeg een melding dat daar om 1.30 uur geschoten was bij het tankstation. De politie trof echter geen geen sporen aan.

Om 3.15 uur kwam er een nieuwe melding. Een auto was op de Eikenlaan bij winkelcentrum Selwerd beschoten. Niemand raakte gewond. De politie trof in de Eikenlaan en de Berkenlaan wel kogelhulzen aan.

Bij beide incidenten zouden meerdere verdachten zijn. De politie houdt er rekening mee dat er verband bestaat tussen de schietpartijen.

Er is nog niemand aangehouden vanwege de incidenten. De politie is op zoek naar getuigen.