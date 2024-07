Na 226 jaar kan het publiek weer lange tijd de Martinikerk in via de Martinitoren

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Marketing Groningen

De laatste keer dat het algemene publiek de Martinikerk kon betreden via de entree van de Martinitoren was 226 geleden. Tijdens het openingfeest voor de nieuwe Grote Markt werd daar voor het eerst een uitzondering op gemaakt. Die uitzondering krijgt de komende weken een vervolg.

Sinds 1798, het moment waarop Napoleon de Martinitoren toewees aan de gemeente, is de entree naar de Martinikerk via de toren niet meer in gebruik geweest. Alleen bij zeer belangrijke evenementen, zoals de opening van het Academisch Jaar van de Rijksuniversiteit Groningen, werd deze entree nog gebruikt.

Op 1 juni was de Martinikerk voor het eerst weer toegankelijk via de entree van de Martinitoren voor het algemene publiek. Dit was een gezamenlijke pilot van de gemeente Groningen, Stichting Martinikerk Groningen en Marketing Groningen.

Wegens succes is de pilot nu verlengd met een aantal weken, vertelt projectmanager Paul van den Bosch van de gemeente. “Op 1 juni hebben we ervaren hoe mooi het is wanneer de toren en kerk weer gezamenlijk toegankelijk zijn vanaf de Grote Markt. Daarom doen we deze weken een pilot, waarbij we verkennen of deze openstelling op deze aard en wijze kan worden gecontinueerd.”

Met de openstelling kunnen belangstellenden de kerk en de toren nu ‘in één keer’ bezichtigen met een combikaartje.