Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

MVV-aanvaller Dailon Rocha Livramento komt definitief niet naar FC Groningen.

FC Groningen had interesse in de 23-jarige spits, maar kreeg met MVV geen overeenstemming over een transfersom.

Volgens diverse media gaat Livramento naar het Italiaanse Hellas Verona dat in de serie A speelt.