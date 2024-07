Muziekdocenten Harens Lyceum knallen de vakantie in met zomerhit

De Muziekbazen op het dak van het Harens Lyceum. Foto: still uit videoclip

Autopilot. Dat is de titel van het lied dat de Muziekbazen van het Harens Lyceum dit jaar gemaakt hebben om hun leerlingen een mooie zomervakantie te wensen.

Het jaarlijkse eindlied is een echte traditie aan het worden. In 2021 doken de docenten voor het eerst de studio in om Na de zomer komt de zon op te nemen. De reacties waren zo enthousiast dat er ook in 2022 en 2023 liedjes werden uitgebracht. “Met het lied willen we het schooljaar op een leuke manier afsluiten”, vertelt muziekdocent Kirsten. Samen met Jasper, Cesco en Rob vormt zij de muzieksectie op de middelbare school. “De opzet iedere keer is dat het een beetje fout is, maar toch ook gewoon heel erg leuk is en het liedje in je hoofd blijft plakken.”

Naast het schrijven en opnemen van het lied is er ook een videoclip gemaakt. Deze clip is deels opgenomen op school waarbij één van de scenes is gefilmd op het dak van de school. Volgens de docenten heeft het project niet al te veel tijd gekost: “Het idee is om in zo’n kort mogelijke tijd een zo flauw mogelijk clipje te maken.” Autopilot gaat over de laatste weken voor de zomervakantie waarbij de docenten op de automatische piloot er het beste van proberen te maken. En of het een zomerhit gaat worden? “Als mensen het maar zo vaak mogelijk aanklikken is alles mogelijk. Het is een prima liedje om op te nemen in je playlist als je de komende periode naar de Franse, Spaanse, Italiaanse of welke zon dan ook rijdt”, vertelt Kirsten enthousiast.

Bekijk en beluister de zomerhit van het Harens Lyceum door op deze link te klikken.