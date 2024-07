Foto: 112 Groningen

Op het Hoendiep ter hoogte van de Suikerunie is donderdagavond een motorrijder uit de bocht gevlogen.

De bestuurder raakte gewond, nadat hij met zijn tweewieler in de bosjes belande.

Hulpdiensten hebben zich ontfermd over het slachtoffer. Hoe het slachtoffer er nu aan toe is, is niet bekend.