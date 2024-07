Moordenaar van Anne de Ruijter de Wildt blijft zeker twee jaar langer in tbs-kliniek

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De tbs-maatregel van Henk S. (53), onder meer veroordeeld voor de moord op de Groningse studente Anne de Ruyter de Wildt, is vrijdag met twee jaar verlengd.

Dat melden RTV Noord en DvhN vrijdagmiddag.

De rechtbank vindt S. nog steeds te gevaarlijk voor de maatschappij vanwege ernstige psychopathie, verslavingsproblemen en persoonlijke problematiek. Zijn advocaat vroeg om een kortere verlenging voor snellere evaluatie, maar het Openbaar Ministerie benadrukte dat tbs met verpleging noodzakelijk blijft.

Ondanks verbeteringen sinds zijn overplaatsing naar een longstay-kliniek in Brabant, waar hij begeleid verlof kreeg, blijft de kans op herhaling groot. Hoewel S. volgens de rechter vooruitgang toont, vindt de rechtbank grote stappen nog te vroeg.

De destijds achttienjarige studente sociologie Anne de Ruyter de Wildt werd op 1 mei 1997 dood gevonden langs het spoor bij het Station Groningen Noord. Ze was gewurgd. Drie jaar later zorgde DNA-onderzoek voor een doorbraak in de zaak, waarna de toen 29-jarige Henk S. werd aangehouden. Meer onderzoek zorgde voor een tweede DNA-match met S: hij bracht in 1994 ook de 24-jarige Annet van Reen om het leven in Utrecht.

In 2001 kreeg S. acht jaar gevangenisstraf plus tbs met dwangverpleging opgelegd. Vijf jaar geleden werd dat met twee jaar verlengd en werd S. overgebracht naar een zogenaamde longstay-afdeling, wat erop duidt dat S. nooit meer vrij lijkt te komen.