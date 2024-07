Explosie bij woning aan Cortinghlaan, politie zoekt getuigen (update)

Foto: OOG

Bij een woning aan de Cortinghlaan heeft donderdagnacht een explosie plaatsgevonden.

Volgens de politie vond het incident plaats rond 02:25 uur. Buurtbewoners vertellen dat ze wakker werden: “Het was een enorme knal. Ik dacht dat het vuurwerk was.”

Er raakte niemand gewond. Door de explosie ontstond er kort brand en er is ook lichte schade ontstaan aan het pand.

In de straat werd ook vrijdagochtend nog enige tijd onderzoek gedaan door de politie. Agenten praten met getuigen en bekijken camerabeelden.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over dit incident en wat eraan voorafging. Mensen met waardevolle informatie of beelden van een (deurbel)camera, kunnen bellen naar 0900-8844. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.