Er is vrijdagochtend mogelijk een schietpartij geweest aan de Eikenlaan in Selwerd. Dat meldt de politie.

Daarbij is niemand gewond geraakt. De melding kwam binnen om 3.15 uur. Er zou op een auto geschoten zijn. Dat gebeurde ter hoogte van winkelcentrum Selwerd op de hoek met de Berkenlaan.

De politie is een onderzoek gestart om te kijken of er daadwerkelijk geschoten is.