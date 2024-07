Middeleeuwse muur tevoorschijn getoverd bij sloop VRIJDAG

Foto: Wouter Holsappel

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden wordt er doorgaans niet vreemd opgekeken als er tijdens het graven op archeologische vondsten wordt gestuit. Maar bij de sloop van kunstencentrum VRIJDAG hoefde er niet eens gegraven worden, om iets te vinden dat misschien wel ouders is dan de Martinitoren.

Bij het slopen van het oude pand van muziekschool VRIJDAG kwam een bijzondere muur tevoorschijn. “Deze muur is ergens rond 1420 gebouwd, mogelijk iets ouder. Het is toch wel vrij zeldzaam dat te zien blootliggen”, vertelt gemeentelijk archeoloog Erik Akkerman. De gemeente bouwt op deze locatie een nieuw gebouw voor VRIJDAG, aan de Sint Jansstraat, naast het Forum Groningen. Onlangs werd gestart met de sloop van de oude gebouwen.

Op de buur zijn twee bogen te zien. “Wat je ziet zijn twee spaarbogen, met daarop een gotische punt. De bewoners hebben dat gedaan om stenen te besparen. Ze keken gewoon tegen de muur van de buren aan. Later in 1904, toen hier een drukkerij werd gebouwd zijn de bogen dichtgemaakt.”

De muur kenmerkt zich verder door twee grote zwarte geulen. “Dat zijn rookkanalen,” aldus Akkerman. “Beneden heeft waarschijnlijk een keuken of iets dergelijks gestaan. Boven heeft nog een haard voor verwarming of iets in die richting gestaan.”

De 600 jaar oude muur zat jaren verstopt, maar dat gaat niet weer gebeuren. “Het idee is dat het zichtbaar wordt in het nieuwe gebouw van VRIJDAG”.