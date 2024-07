Meeuwerderbaan vanaf vrijdagavond afgesloten vanwege sloop ringweg

De Meeuwerderbaan gaat vrijdagavond vanaf 22.00 uur voor langere periode dicht. De afsluiting is nodig om de noordelijke baan van de oude zuidelijke ringweg te kunnen slopen.

De Meeuwerderbaan bevindt zich tussen de Verlengde Nieuwestraat en de Meeuwerderweg. “Om de ringweg af te kunnen breken moeten we machines op de Meeuwerderbaan plaatsen. Daarom sluiten we de weg af”, vertelt Aanpak Ring Zuid. “Voor fietsers houden we op de Meeuwerderweg een strook open, namelijk de strook waar nu auto’s geparkeerd staan.”

De verwachting is dat de werkzaamheden tot 2 september gaan duren. Vanaf die datum gaat de weg volledig dicht en kunnen ook fietsers er geen gebruik meer van maken. “Op die datum beginnen we met het verleggen en vervangen van de riolering. Vervolgens gaat het Waterbedrijf Groningen aan de slag met het vervangen van de waterleiding. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot het voorjaar van 2025 gaan duren.”