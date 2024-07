Meerstad maakt zich op voor allereerste drakenbootrace: “Dit gaat spectaculair worden”

Een drakenbootrace in Alkmaar. Foto: Rene Cortin - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=119217463

Meerstad zal zondag in het teken staan van een heuse drakenbootrace. Diverse teams zullen het tegen elkaar opnemen waarbij er gestreden wordt om mooie prijzen. Een gesprek met Anneke Paapst van de organisatie.

Hoi Anneke! Wat kunnen we morgen verwachten in Meerstad?

“Op het Schildmeer gaan we voor de allereerste keer een drakenbootrace organiseren. Er hebben zich twaalf teams aangemeld die het tegen elkaar op gaan nemen. Een drakenboot is een twaalf meter lange open kano met een drakenkop op de boeg. Tijdens de race vaar je samen met je team tegen een andere boot. Alles draait om tijd. Diegene die de snelste tijd op de klokken zet, die gaat met de prijs naar huis. Dus ik verwacht veel spektakel.”

Wat willen jullie met deze race bereiken?

“De afgelopen jaren hebben we in Meerstad het watersportevenement gehouden. Gedurende een weekend werden er allerlei activiteiten aangeboden op het gebied van water. Vorig jaar viel dit deels in het water. Op de eerste dag moesten we het programma afgelasten omdat het weer te slecht was. Op de tweede dag hebben we nog wel een programma aan kunnen bieden. Het afgelopen jaar zijn er in de organisatie wat stoelen verwisseld. Toch hebben we gezegd: het watersportevenement willen we door laten gaan. Het is goed voor de sportiviteit maar ook voor de sociale cohesie. Maar het is wel in een wat kleinere vorm met nieuwe onderdelen.”

De drakenbootrace is dat nieuwe onderdeel. Maat het valt niet te ontkennen dat jullie flink uit gaan pakken …

“Dat is zeker zo. Duikvereniging Miramar is bijvoorbeeld aanwezig. Zij komen met een aanhanger die ze gaan vullen met water. Daar kun je in duiken waarmee je kennis kunt maken met de duiksport. Natuurlijk doet ook de zeil- en surfschool mee waarbij je kunt zeilen en surfen op het water. En voor degenen die niet zo veel met water hebben kun je op de wal deelnemen aan een stormbaan en is er een surfplanksimulator.”

Hoe belangrijk is het om dit te organiseren?

“Ik denk dat de afgelopen periode heeft laten zien dat dit belangrijk is. We kunnen er niet om heen dat er veel gezegd en geschreven is over Meerstad. De gemeente heeft plannen om woningen te bouwen voor mensen die minder te besteden hebben. Wij snappen dat er woningen moeten komen want daar is een groot tekort aan. Maar voor Meerstad betekent het dat het Strandhuis van de huidige locatie moet verdwijnen en dat ook de ruimte die er voor het strand is beperkter wordt. Wij zijn heel bang dat er straks een situatie gaat ontstaan die je kunt vergelijken met het Stadsstrand bij DOT. En wat het meest vervelende is: een groot aantal bewoners woont hier al heel wat jaren. Toen men hier kwam was van deze plannen geen sprake. Wat de gemeente doet is het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd. En dat is niet fraai. Als je dit had geweten bij je verhuizing naar Meerstad dan had je misschien toen wel een andere keuze gemaakt.”

Toch willen jullie er morgen een feestje van gaan maken?

“Eigenlijk willen we gewoon laten zien hoe tof en cool Meerstad is. En wat je zegt klopt. Na de races op het water vindt er in het Strandhuis een dorpsfeest plaats. De prijzen zullen er worden uitgereikt en daarna is er een optreden van de band de Hippe Gasten. Stiekem zijn we heel trots dat we deze band hebben weten te strikken. Sowieso heeft het organiseren van deze dag heel wat voeten in aarde gehad. De boten voor de drakenrace hebben we uit Alkmaar moeten halen. In Groningen is de vereniging die zich hier mee bezig hield ter ziele.”

Is iedereen morgen welkom om te komen kijken?

“Absoluut. De drakenbootrace begint om 13.30 uur. De hele middag zullen er wedstrijden worden gehouden. Ik verwacht dat er morgen genoeg te zien zal zijn. Vanaf 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in het Strandhuis.”