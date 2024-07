Meerdere tips over vermiste dementerende man in Stad; SAR gaat met sonarboot Van Starkenborghkanaal op

De politie heeft sinds afgelopen zondag meerdere tips binnengekregen over de vermiste Evert Jansen, die sinds zaterdagavond vermist is vanaf de Antaresstraat. Ook SAR Nederland zoekt door naar de 78-jarige dementerende man, onder andere met een sonarboot.

De politie laat dinsdagmiddag weten dat er meerdere tips binnen zijn gekomen rond de vermissing van Jansen, maar dat deze nog niet hebben geleid tot een eenduidig spoor naar de vermiste man. Het zoekgebied voor de politie is dan ook niet kleiner geworden, vertelt een woordvoerder. De politie laat weten dat het alle binnengekomen tips natrekt en actief op zoek is naar (meer) camerabeelden waarop Jansen na zaterdagavond 23.00 uur te zien zou kunnen zijn.

Ook SAR Nederland blijft druk doorzoeken naar Jansen, vertelt een woordvoerster. Net als afgelopen zondag worden er lopers (met honden) en drones ingezet door de vrijwilligers. Dinsdagmiddag gaat SAR ook met een speciale sonarboot het Van Starkenborghkanaal op om te zoeken. Waarom er nu op het Van Starkenborghkanaal wordt gezocht, kan de politie niet zeggen. SAR Nederland heeft, zo vertelt een politiewoordvoerder, meer vrijheid om zoekacties in te zetten dan de politie.

Jansen vertrok afgelopen zaterdagavond rond 23:00 uur bij zijn woonadres aan de Antaresstraat in Paddepoel. De 78-jarige man is toen zeer waarschijnlijk vertrokken met een rollator. Jansen droeg op dat moment een grijze broek en een blauw vest met grijze vlekjes. Ook droeg hij een blauwe baseballpet met de letters L.A. erop. De politie stelt dat Jansen waarschijnlijk op sloffen loopt. Het is niet bekend waar Evert naartoe is gegaan. Wie tips heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn op 0800-7000. Online tips doorgeven kan ook, via de website van de politie.