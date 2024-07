Meerdere overnamekandidaten melden zich voor failliet Factor 5

De afgelopen week hebben zich meerdere overnamekandidaten gemeld om zorginstelling Factor 5 over te nemen. De instelling vroeg vorige week faillissement aan. Dat meldt Dagblad van het Noorden zondag.

Factor 5 biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen die te kampen hebben met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Het bedrijf runt woonlocaties in de wijk Paddepoel in Stad en in Winschoten. In totaal gaat het om veertig bewoners die in woongroepen en zelfstandige studio’s wonen. Daarnaast wordt er dagopvang aangeboden op verschillende locaties in het Noorden. De verwachting van de curator is dat er aan het einde van de zomer meer duidelijkheid is over de voortzetting van het bedrijf onder een nieuwe eigenaar.

De komende periode blijft Factor 5 open. De ongeveer honderd werknemers blijven tot de doorstart doorwerken. Het is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk mee zullen gaan naar de nieuwe eigenaar.