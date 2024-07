Meerdere afsluitingen op de A28, ook Ring-Zuid gaat enkele nachten dicht

Foto via Groningen Bereikbaar

Deze week zijn er meerdere afsluitingen op de A28 en ook Ring Zuid gaat enkele nachten dicht.

De zuidelijke ringweg is al lange tijd in één richting dicht, voor verkeer richting Julianaplein. De toerit vanaf de Europaweg wordt maandagnacht ook afgesloten. Datzelfde geldt voor de verbinding van Ring Oost naar Ring Zuid en voor de toerit Meerstad.

Ook de A28 wordt maandag-, dinsdag- en woensdagnacht afgesloten vanaf Groningen-Zuid tot het Julianaplein. Dat betekent dat Ring Zuid ook dicht is vanaf het Julianaplein tot aan het Vrijheidsplein. Volgende week maandagnacht gebeurt dat opnieuw.

Donderdag-, vrijdag- en zaterdag nacht gaat de A28 dicht in de andere richting, vanaf het Julianaplein naar Groningen-Zuid. Dit betekent dat ook een deel van Ring Zuid, vanaf Groningen-West tot aan het Julianaplein, dan afgesloten is. Ook volgende week dinsdagnacht is de A28 afgesloten in deze richting.