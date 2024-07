Meer Stadjers met laag inkomen krijgen sneller vergoeding bij kapotte wasmachine, televisie, laptop, of koelkast

Is je wasmachine, televisie, laptop, kooktoestel of koelkast kapot en heb je langer dan vijf jaar een laag inkomen? Dan kom je vanaf september (onder voorwaarden) sneller aanmerking voor gemeentelijke bijstand bij de aanschaf van een nieuw of tweedehands apparaat.

De nieuwe voorwaarden moeten de ‘witgoedregeling’, de naam die de bijdragen hebben, makkelijker maken. Tot nu toe geldde de vergoeding alleen voor mensen die 110 procent van het sociale minimum kregen. Vanaf september kunnen ook mensen met een inkomen van 120 procent van het sociale minimum een vergoeding aanvragen.

Daarnaast kunnen mensen die van de regeling gebruik mogen maken er nu ook voor kiezen een iets duurder apparaat aan te schaffen met wat eigen geld. Tot nu toe was dat niet mogelijk.

Een volledig overzicht van de nieuwe regels rond de witgoedregeling van de gemeente is hier te vinden.