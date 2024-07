Meer maatregelen tegen hardrijders en ‘sluipers’ bij Lageland

Een verkeersdrempel op het Eemskanaal ZZ bij Lageland - Foto via Google Maps - Streetview

Er komen meer maatregelen op het Eemskanaal Zuidzuide bij Lageland om hardrijders en sluipverkeer tegen te gaan. Het college vraagt de gemeenteraad om een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen voor de maatregelen, zodat voornamelijk schoolgaande kinderen veiliger kunnen fietsen in en rond het buurtschap.

Rond de kruising met de Zuiderweg zijn eerder al twee verkeersdrempels aangelegd, nadat buurtbewoners een brandbrief stuurden aan de gemeente. De pilot met de twee verkeersdrempels heeft de snelheid rond deze kruising flink omlaag gebracht.

Maar op het laatste stuk van het Eemskanaal Zuidzijde in onze gemeente (tussen de Slochtersluis en de Lagelandsterweg) wordt nog steeds erg hard gereden, zo blijkt uit gesprekken tussen omwonenden en de gemeente. Omwonenden zien daarnaast niet alleen voordelen door de drempels die er nu liggen. Bestuurders toeteren, bumperkleven en uiten dreigementen naar mensen die minder snel tussen de drempels

rijden. Mede daarom is niet iedereen voorstander van meer maatregelen: sommige omwonenden zien liever een andere oplossing dan meer snelheidsbeperkingen.

Maar omdat de veiligheid voor met name schoolgaande kinderen op de fiets in gevaar lijkt, zet het gemeentebestuur toch een onderzoek naar extra maatregelen in gang. In overleg met omwonenden, de vereniging Dorpsbelangen Lageland en de gemeente Midden-Groningen wordt gekeken naar ‘een passende mix van maatregelen’. De gemeente denkt onder meer aan wegversmallingen (met en zonder drempels) en naar verhoogde kruispunten.

De provincie Groningen heeft al beloofd het grootste gedeelte van de maatregelen te bekostigen. Voor de nieuwe maatregelen moet iets minder dan een kwart miljoen euro beschikbaar komen.