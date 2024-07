Mayren Hamming draagt gedicht op aan mantelzorgers in Groningen

Woensdagmiddag droeg dichter en spoken-word-artiest Myron Hamming een speciaal gedicht op aan de mantelzorgers in Groningen. In het gedicht benadrukt hij dat de ruim 70.000 Groningse mantelzorgers gezien worden en roept hij hen op om zichzelf niet te vergeten, te midden van hun vaak hectische bestaan.

In de ochtend organiseerde Humanitas een wandeling, een van de vele activiteiten die zij aanbieden om mantelzorgers even aan zichzelf te laten denken. “Je ziet dat mensen die langdurig voor anderen zorgen vaak al hun tijd en aandacht daarin steken. Ze hebben daarnaast allerlei andere verplichtingen zoals werk, school, en studie, en dat kost veel energie. De kans dat het op een gegeven moment te veel wordt, is aanwezig,” vertelt Maaike Louwsma, projectcoördinator van het steunpunt mantelzorg.

De dag werd afgesloten in het theehuis in de Selwerderhof, waar Myron Hamming zijn gedicht voordroeg. Voor het schrijven van zijn gedicht sprak Hamming met verschillende mantelzorgers om hun verhalen te horen en de belangrijkste thema’s te verwerken in zijn werk. “Door zoveel mogelijk te luisteren en uit die verhalen een aantal subthema’s te halen die elkaar versterken, kon ik het verhaal zo sterk mogelijk maken,” aldus Hamming.

Het gedicht is ook opgenomen in een video zodat iedereen het kan terugkijken.