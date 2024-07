Man uit Stad is verdachte in zaak gevallen stellage bij voetbalwedstrijd FC Twente

Foto via Politie.nl

Een 27-jarige man uit Stad is door de politie verhoord als verdachte in de zaak rond een gevallen stellage bij een voetbalwedstrijd in Geesteren. De man bestuurde de kraan waar de stellage aan was bevestigd.

Op 22 juni speelde FC Twente een wedstrijd tegen Stevo in het Overijsselse dorp. Aan de stellage hing een groot spandoek. Tijdens het opkomen van de spelers kwam dit naar beneden. Tien mensen raakten gewend. Volgens de politie hebben de afgelopen periode een aantal mensen aangifte gedaan. Het onderzoek naar de toedracht is nog volop bezig. Meerdere slachtoffers en getuigen zijn inmiddels gehoord. De komende periode gaan er nog meer getuigen verhoord worden.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er onderzoek wordt gedaan of er iemand ‘opzettelijk verwijtbaar gedrag’ verweten kan worden. Om die reden is de man uit Stad aangemerkt als verdachte. Waar de man precies van verdacht wordt wil de politie niet zeggen. Wel is duidelijk dat hij niet vast zit.