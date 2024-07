Man opgepakt voor mishandeling bedrijfsleider café Peperstraat

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 35-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden voor mishandeling van een bedrijfsleider van een horecagelegenheid aan de Peperstraat. Dat meldt de politie op sociale media.

“De bedrijfsleider wilde de man uit zijn zaak zetten omdat hij zich had misdragen”, laat de politie weten. “Toen dat gebeurde gaf de verdachte een vuistslag in het gezicht van de bedrijfsleider. Daarop vluchtte de man weg.” Ondertussen werd de politie gewaarschuwd die snel aanwezig was. “Korte tijd later kon de verdachte even verderop aangehouden worden.”

De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord zal worden. Van de bedrijfsleider is inmiddels een aangifte opgenomen.