Man opgepakt die rondsloop in tuinen in Beijum

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van meerdere insluipingen in onder andere Beijum.

De man is de afgelopen periode vooral in Beijum gezien, onder andere in de Hylkemaheerd, Fultsemaheerd, Heratemaheerd, Rensumaheerd en Scheltemaheerd. Op camerabeelden hebben bewoners zijn aanwezigheid meerdere keren opgemerkt.

De man was in verschillende tuinen actief om te kijken of deuren of ramen open waren. Ook gluurde hij bij huizen naar binnen.

De politie bedankt iedereen op sociale media die tips heeft gestuurd. Er is een onderzoek ingesteld naar de betrokkenheid van de man bij de vele aangiften.