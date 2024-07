Man aangehouden voor mishandeling en belediging van agenten

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad een 23-jarige man uit Stad aangehouden. De man wordt verdacht van het mishandelen en beledigen van agenten.

“De man lag in het holst van de nacht in de Oosterstraat op de grond”, schrijft de politie op sociale media. “Hij had de ogen dicht. Collega’s passeerden en besloten om hulp te gaan verlenen. De man bleef in eerste instantie liggen, begon allerlei verwensingen te schreeuwen. Daarna ging hij staan en begon geweld te gebruiken tegen de collega’s.”

Daarop is de man aangehouden. “Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord zal worden.” Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.