Maker van glaskunstwerk in fietsenstalling Groothandelshuis bekend

Foto: Denise Overkleeft

Jos Esser is de maker van het glaskunstwerk in de fietsenstalling onder de Jumbo in de Oude Boteringestraat. Dit werd bekend gemaakt bij de onthulling van het kunstobject donderdag.

De inmiddels overleden kunstenaar was werkzaam als decorateur en grafisch ontwerper bij V&D. Hij stond bekend als een creatieve man, ook bij zijn familie.

Stichting Kunstpunt was op de hoogte van het bestaan van het kunstwerk dat bij de renovatie van het V&D-pand weer werd ontdekt. Kunstpunt plaatste een oproep om meer informatie te krijgen over de maker en dat werd toevallig door de zus van gezien waarna ze contact op nam met Kunstpunt.