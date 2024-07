Maartenscollege geeft per ongeluk 140 ongeldige diploma’s aan geslaagde leerlingen

Foto: Maarten van Koeverden via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Het Maartenscollege in Haren heeft een grote fout gemaakt waardoor 140 geslaagde leerlingen hun diploma moeten omruilen.

Op de diploma’s ontbreekt de naam van de school, waardoor ze ongeldig zijn. Tijdens de diploma-uitreiking werd deze fout ontdekt. Volgens Roel Scheepens, directeur van het Maartenscollege, was de oorzaak was een ‘verkeerd vinkje’ bij het printen. “Een menselijke fout”, vertelt Scheepens. “We hebben daarom heel snel nieuwe diploma’s laten maken.”

Leerlingen moeten nu persoonlijk hun diploma’s gaan omruilen. Dat is wettelijk verplicht, dus nieuwe diploma’s opsturen gaat niet. De school heeft de leerlingen en ouders inmiddels per brief geïnformeerd. Het omruilen moet eigenlijk wel vóór de zomersluiting. Die begint op 19 juli om 11.00 uur. “Alles ligt klaar op school”, besluit Scheepens. “Dus dat moet wel lukken!”

Als het ophalen toch niet lukt, kan de ruil pas eind augustus plaatsvinden. De school adviseert leerlingen die al op vakantie zijn om hun foutieve diploma voorlopig te gebruiken bij aanmeldingen voor vervolgopleidingen.