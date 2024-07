“Maandag wolkenvelden en zonnige perioden, later in de week zon en 25 graden”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zon krijgt de komende dagen meer ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het aan het einde van de werkweek 24 of 25 graden worden.

“Maandagochtend zijn er wolkenvelden maar de zon breekt ook af en toe door”, vertelt Kamphuis. “In de middag komt er meer ruimte voor de zon en wordt het 23 of 24 graden. Het blijft droog bij een zwakke wind die draait van het zuidwesten naar het zuiden, windkracht 2 tot 3. In de avond en in de nacht naar dinsdag vallen er enkele lokaal stevige buien. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden.”

“Dinsdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en valt er zo nu en dan een bui. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind, kracht 5 tot 6. Woensdag blijft het op een enkel buitje na droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt 22 of 23 graden bij een matige westelijke wind, kracht 3.”

“Donderdag is er nog wat meer ruimte voor de zon en ook dan blijft het droog. Met 24 of 25 graden is het zomers warm en rustig weer. Ook vrijdag en mogelijk ook zaterdag blijft het droog en warm met temperaturen rond de 25 graden.”

