‘Maandag veel zon, ook komende dagen zomers’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen gaan zomers verlopen. De zon is veel aanwezig en de temperatuur loopt langzaam op. Zo kan het op dinsdag 26 graden worden.

Maandag begint de dag met de kans op een lokale mistbank. Weldra komt de zon tevoorschijn. In de middag kunnen er wat wolken overdrijven, maar het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 23 of 24 graden. De nacht van maandag op dinsdag gaat helder verlopen. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 of 14 graden.

Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Er is veel zon en nauwelijks bewolking. De wind is zwak en draait naar het noordoosten. Het wordt 25 of 26 graden. Op woensdag gaan zon en bewolking elkaar afwisselen. Het lijkt droog te blijven. Dan wordt het 22 of 23 graden.