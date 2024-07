‘Maandag perioden met zon, op dinsdag kans op onweer’

De eerste week van de zomervakantie in het Noorden belooft qua weer aantrekkelijk te gaan verlopen. Alleen op dinsdag is het verstandig om de paraplu mee te nemen.

Maandag is het wisselend bewolkt. Het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien. Bij een zwakke wind uit westelijke richting wordt het 21 of 22 graden. In de late avond en in de nacht van maandag op dinsdag vallen er buien. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 of 17 graden. Ook op dinsdag blijft het niet droog. Verspreid over de dag vallen er buien die gepaard kunnen gaan met onweer. Tussen de buien door laat de zon zich zien. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting, later draaien naar het noordwesten. Het wordt 20 of 21 graden.

Woensdag en donderdag gaan droog verlopen. De zon krijgt veel ruimte maar er is ook bewolking. Op woensdag wordt het 19 of 20 graden, op donderdag kan het 21 graden worden.