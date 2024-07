“Maandag opklaringen en een buitje, komende dagen zwoel maar ook regen”

Foto: Joris van Tweel

De temperatuur loopt de komende dagen op naar zomerse waarden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er van fraai zomerweer geen sprake want regelmatig valt er een bui.

“Maandag zijn er enkele opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en valt er een enkel buitje”, vertelt Kamphuis. “Het wordt rond de 21 graden. De westelijke wind is meest matig, rond windkracht 3. In de nacht van maandag op dinsdag is er veel bewolking en valt er een spatje regen bij 15 graden als laagste temperatuur.”

“Dinsdag is het zwoel. Eerst is er veel bewolking maar gaandeweg de dag breekt er af en toe een flets zonnetje door. Het wordt warm bij 25 of 26 graden en de zuidoostenwind is zwak, windkracht 2. In de avond en in de nacht van dinsdag op woensdag volgen er buien. Woensdag en donderdag is het vaak droog en valt er af en toe een bui. Met zo nu en dan zon wordt het 22 tot 23 graden. Vooral rond vrijdag zou de wisselvalligheid wel eens weer kunnen gaan opleven. Tijdens het weekend is het een graad of 20 bij licht wisselvallig weer.”

