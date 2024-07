Lycurgus voor Challenge Cup naar Luxemburg of Kroatië

Foto: Arend Jan Wonink

Hoewel de training voor de volleyballers van Nova Tech Lycurgus pas begin augustus aanvangt, heeft nu al de loting plaatsgevonden voor de Europese Challenge Cup.

Lycurgus is in de zestiende finale gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen het Luxemburgse VC Lorentzweiler en OK Ribola Kaštela uit Kroatië. De ploeg van coach Mark Lebedew speelt op 12,13 of 14 november eerst uit. De return in Martiniplaza is een week later.

Lorentzweiler eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Luxemburgse competitie. Ook OK Ribola Kaštela eindigde afgelopen seizoen als tweede. Lycurgus speelde nog nooit eerder tegen een Luxemburgse of Kroatische opponent.