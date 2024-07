Lutjefest verbindt Woldwijk en Ten Boer: “Een erg geslaagde dag”

Foto: Annie Postma

Op Woldwijk in Ten Boer vond zaterdag Lutjefest plaats. Annie Postma van de organisatie spreekt van een geslaagde dag waarbij inwoners van Ten Boer en bewoners van Woldwijk dichter bij elkaar zijn gekomen.

Hoi Annie! Hoe is de dag gisteren verlopen?

“Het was heel erg leuk en gezellig. Van tevoren weet je niet wat je kunt verwachten. Hoeveel mensen komen er op af? Ondanks dat we het niet goed bij hebben kunnen houden, omdat er verschillende ingangen naar het terrein zijn, is onze schatting dat we duizend mensen hebben mogen verwelkomen. Daar zijn we erg blij mee. We hebben veel inwoners uit het dorp gezien maar ook veel Woldwijkers. We zien dat de bewoners van Woldwijk op deze dag graag familie en vrienden uitnodigen omdat het eigenlijk de ideale dag is om een kijkje te komen nemen.”

Woldwijk

Woldwijk is een gebied voor anders wonen, werken en leven. Het wordt beheerd door een coöperatie met een aantal leden. Dat zijn drie woongebieden, Tiny House Woldwijk, StaatjeVrij en Landjegoed, de Energiecoöperatie Ten Boer en de twee agrariërs die het agrarisch deel pachten. Het gebied is ongeveer 39 hectare groot. In 2007 werd het terrein aangekocht door de gemeente Ten Boer, maar werd als gevolg van de financiële crisis en de daarop volgende woningbouwcrisis niet ontwikkeld als woningbouwlocatie. Tegenwoordig wonen er ongeveer vijftig volwassenen en tien kinderen op Woldwijk.

Foto: Annie Postma Foto: Annie Postma

Waar bestond jullie programma uit?

“We hadden een heel gevarieerd programma. Zo hadden we een duurzaamheidsmarkt met verschillende stands, was er een horecaplein waar bezoekers konden genieten van gerechten en drankjes, er waren optredens van bands en artiesten op twee podia en er is een theaterstuk opgevoerd. Ook voor de kinderen waren er verschillende activiteiten waaronder een knikkerbak. Het eerste optreden dat we hadden was van muziekvereniging De Volharding uit het dorp. Daar kwamen direct veel mensen op af.”

Als ik aan gisteren denk, dan moet ik denken aan de harde wind. Heeft dat nog voor problemen gezorgd?

“Dat was wel even spannend. In de middag merkten we dat de wind steeds verder toenam. Om alles in goede banen te leiden hebben we wel wat voorzorgsmaatregelen genomen. Zo hebben we het hoofdpodium leeggelaten. De duurzaamheidsmarkt zou eigenlijk tot 17.00 uur duren maar rond 16.15 uur hebben we deze beëindigd. Wat ik al zei, de wind nam toe en zeker als je vol op de wind stond, zag je dat het niet goed ging. Uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om het programma van de avond binnen te organiseren in de schuur van de boerderij op het terrein.”

Ik kan me voorstellen dat je het liefste buiten bent. Dat je het programma binnen afmaakt gaf geen problemen?

“Eigenlijk ontstond er daardoor een hele mooie afwisseling. Overdag waren we buiten en in de avond binnen. We konden het daarmee ook goed combineren met het EK voetbal. In de avond hadden we de band Blaas of Glory, een Nederlandse akoestische parodie- en coverband, geprogrammeerd staan. Zij wilden ook graag voetbal kijken. Uiteindelijk hebben ze in de rust van de wedstrijd en na afloop opgetreden. Dat was ook heel mooi. Tijdens de pauze stonden we met 1-0 achter waardoor we wel wat muzikale vrolijkheid konden gebruiken en na afloop was het gewoon feest omdat ‘we’ door zijn naar de halve finale.”

Het is de tweede keer dat jullie Lutjefest hebben georganiseerd. Doel van het feest is om dorpsinwoners en bewoners van Woldwijk dichter bij elkaar te brengen. Is dat gelukt?

“Ja, wij denken dat deze formule aanslaat. Bewoners van Woldwijk vinden dit heel leuk. Ze zijn ook erg betrokken bij de organisatie en het bekleden van verschillende functies om de dag in goede banen te leiden. Vanuit het dorp is er veel nieuwsgierigheid. In vergelijking met vorig jaar zie je dezelfde gezichten maar je ziet ook mensen die we niet eerder hebben mogen verwelkomen. En dat is wel wat we zien: er wordt met veel liefde gesproken over dit feest. En dat maakt andere dorpsbewoners nieuwsgierig.”

Het kan niet anders dan dat er volgend jaar een vervolg komt?

“Officieel is daar nog niks over bekend. Maar gisteren hoorde ik al geluiden dat er plannen zijn om dit en dat volgend jaar te doen. Vanuit de vrijwilligers en betrokkenen is er veel enthousiasme. De formule werkt. Dus het lijkt mij logisch dat er volgend jaar een derde editie komt. Een evenement als Lutjefest is ook welkom, denk ik. Ten Boer is een mooi dorp maar qua evenementen is het beperkt. Dit is daarom een mooie aanvulling.”