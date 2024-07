Luciano Valente tekent tot de zomer van 2028 bij FC Groningen

Luciano Valente - Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft het contract van Luciano Valente opengebroken en met twee jaar verlengd.

Dat maakte de club vrijdagochtend bekend. De nummer 10 staat met zijn nieuwe verbintenis tot de zomer van 2028 onder contract bij FC Groningen.

De Stadjer laat weten blij en trots te zijn: “Ik heb er na afgelopen seizoen nooit een geheim van gemaakt dat ik graag met FC Groningen de Eredivisie in wil. De Eredivisie is het niveau waarop ik me dit seizoen wil laten zien. Ik ben trots op en blij met de waardering die ik krijg vanuit de club. Het geeft me nog iedere keer een enorme kick om in het stadion te spelen voor onze fantastische supporters. Zij geven me elke wedstrijd weer extra energie. Het groen-witte shirt van FC Groningen aantrekken blijft altijd speciaal.”