Lotte zag Nederland in Berlijn winnen van Turkije: ‘Het was de mooiste dag van mijn leven’

Lotte met haar vriend (foto: Lotte)

Het was een nogal spontane actie. De Groningse Lotte en haar vriend Sten besloten tijdens de wedstrijd Nederland-Roemenië dat ze de kwartfinale in levende lijve wilden meemaken. Ze tikten 350 euro per persoon af en vertrokken een paar dagen later naar Berlijn. Lotte sprak met OOG over haar eerste echte EK-ervaring.

“Ik heb nooit de wens gehad om naar een EK-wedstrijd te gaan”, vertelt Lotte die oorspronkelijk uit Limburg komt. “Maar het leek me wel erg leuk. Dus toen we ze zagen dat Nederland van Roemenië leek te winnen, zijn we spontaan naar tickets gaan kijken.” Nog voor het laatste fluitsignaal is Lotte drie tickets rijker en 1050 euro armer. Vriend Jelmer gaat ook mee.

‘Het was het waard’

Vijf dagen later is het zover: de kwartfinale tegen Turkije. Met een biertje in haar hand vertelt Lotte over de sfeer voorafgaand aan de wedstrijd. “Ik kijk om me heen en zie zoveel Nederlanders, echt bizar! De sfeer is zo chill. Het is die 350 euro nu al waard, die Duitsers hebben alles gewoon prima geregeld.”

Lotte, Sten en Jelmer zijn net als zo’n 40.000 anderen in Berlijn geheel uitgedost in oranje. Vooral de uitbundige outfit van Jelmer, bestaande uit een Nederlandse vlag en blauwe Ruud Gullit-pruik, trekt behoorlijk wat bekijks.

“Turkse fans spreken ons voortdurend aan”, vertelt Lotte. “Sommigen geven ons een hand om ons succes te wensen, anderen deden zo van ‘we gaan jullie opvreten’, maar dan op een leuke manier. Echt heel gemoedelijk.”

‘Eén groot feest’

Voorafgaand aan de wedstrijd lopen de Groningers samen met tienduizenden anderen van de Oranjefanzone naar het Olympiastadion in Berlijn. “Je weet niet wat je ziet. Het is echt één groot feest”, vertelt Lotte. “Ook niet-Nederlanders liepen mee. Iedereen liep door elkaar. Het was zo vet.”

Wat er die avond in Berlijn gebeurt, zal de meeste Nederlanders niet ontgaan zijn: Nederland komt terug van een 0-1 achterstand en wint uiteindelijk met 2-1 van de Turken. Oranje plaatst zich na twintig jaar weer voor het eerst in de halve finale van het EK.

“De winst smaakt nog zoeter”

Lotte spreken we de dag na de wedstrijd weer. Behoorlijk schor vertelt ze over haar avond op de tribune: “Mijn God, wat was dat bizar. Ik denk echt dat het één van de mooiste dagen van mijn leven was. Het stadion was ontzettend mooi, we hadden goede plekken en de sfeer was top. Kortom: het was geweldig!”

Volgens de Groningse waren er veel Nederlanders, maar twee of drie keer zoveel Turken. “Zij waren de tegenstander continue aan het uitfluiten”, vertelt Lotte. “Wij hadden wel wat meer variatie qua zingen, vandaar dat mijn stem ook zo verkrenkt is. Ik heb alleen maar meegezongen van ‘Joelalala’.”

Het mooiste vond Lotte de comeback van het Nederlands elftal. “Die wedstrijd live… zo bizar. Het feit dat je achter staat en dan nog wint, dat is het beste wat je kunt meemaken. Dan is het nog zoeter… de winst smaakt nog zoeter.”

Volgend weekend naar Berlijn

Lotte is inmiddels teruggekomen uit Berlijn. De wedstrijd tegen Engeland gaat ze gewoon in Groningen kijken. “Ik heb nog wel even getwijfeld om weer tickets te kopen, maar ik moet de volgende dag werken en ik vind de kaarten te duur. Dat gaan we helaas dus niet doen.”

Toch keren Lotte en Sten deze week wel weer terug naar Berlijn. “We hebben al een hotel geboekt voor aankomend weekend. Dan is daar de finale. Stel dat we doorgaan, dan gaan we de wedstrijd in de Oranjefanzone kijken en de Oranjemars weer meelopen. Dat was zo geweldig, de mooiste sfeer ooit. Al die Nederlanders zo vrolijk en blij.”