Lintje voor vertrekkend universitair psychologiedocent José Heesink

José Heesink - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Universitair hoofddocent José Heesink nam donderdagmiddag officieel afscheid van haar collega’s van de afdeling Psychologie op de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Burgemeester Koen Schuiling was er ook bij om Heesink een koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Schuiling speldde Heesink de versierselen op die horen bij haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De in Denekamp geboren Heesink werkt sinds 1990 aan de RUG, waar ze ook een deel van haar studie volgde. In deze periode was Heesink van grote betekenis voor zowel studenten, collega’s als buurtgenoten, aldus de RUG.

“De opleiding Psychologie zou er, zonder haar inzet en visie, niet zo hebben uitgezien als nu het geval is”, laat de universiteit weten over Heesink. “Ze zette zich in het bijzonder in voor de modernisering van het curriculum en het creëren van een eigentijdse leeromgeving. In de hele faculteit staat ze bovendien bekend als een fantastisch rolmodel en iemand die veel meer doet dan wat er in haar takenpakket staat: taken benadert ze niet zozeer met de vraag ‘wat moet’, maar juist met ‘wat kan.’”

De RUG noemt Heesink een ‘mentor, leider, rolmodel en pragmaticus’: “Maar ze is vooral iemand die altijd klaarstaat om anderen te ondersteunen en begeleiden. Als ze ziet dat iemand vastloopt, komt ze in actie.”

De universiteit roemt ook Heesinks inzet voor haar eigen wijk: de Schildersbuurt. Zo richtte ze de werkgroep StudentBuren op om de relatie tussen de vaste en tijdelijke bewoners van de Schildersbuurt te verbeteren en organiseerde ze straatfeesten en taartenbakwedstrijden. Ook zette ze zich vol enthousiasme in voor het behoud van het karakter van de wijk, de leefbaarheid en de groenvoorziening met als resultaat een fietsenplan, opruimdagen, geveltuintjes en boomspiegels.