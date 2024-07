Lewenborgers kunnen drie dagen kamperen bij scoutingterrein De Jutters

Bewoners van de wijk Lewenborg kunnen komend weekend met elkaar kamperen op scoutingterrein De Jutters in recreatiegebied Kardinge. Het terrein wordt omgetoverd tot een klein gemoedelijk vakantiedorpje.

Sinds 2013 ontmoeten buurtbewoners verspreid over heel Nederland elkaar op de Buurtcamping, Vorig jaar waren er landelijk meer dan 17.000 bezoekers en kampeerders. Tijdens De Buurtcamping wordt een park drie dagen lang omgetoverd tot een echte camping, bewoond door allerlei mensen die de buurt rijk is. Ze kunnen elkaar ontmoeten, samen luisteren naar verhalen of muziek bij het kampvuur en samen eten of bijpraten bij een kop koffie.

Een derde van de kampeerplekken is gereserveerd voor minima. Zo kan iedereen genieten van de Buurtcamping. Ingrid Blink, Campingbeheerder van Groningen Lewenborg: “De bonte avond is één van de hoogtepunten, er zijn oud Hollandse spelletjes, kampvuurtjes voor marshmellows, speurtochten, voorlezen en een voordracht van de stadsdichter. Een vol en veelzijdig programma voor elk wat wils.”

Het lokale team zoekt enthousiaste buurtbewoners die het leuk vinden om een handje te helpen of om in hun eigen buurt te komen kamperen. Alleen de sfeer proeven of deelnemen aan de activiteiten kan ook.